「一緒に向かってる何かがないから、そりゃ揉めるだろ」お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、“妻が怖い”という夫婦関係に持論を唱えた――。『ABEMA Prime(アベプラ)』に出演したEXIT・兼近大樹(C)AbemaTV,Inc○「結婚してから妻が怖くなった」に兼近が持論18日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、“妻がコワイ夫たち”を特集。「恐妻家」「かかあ天下」「鬼嫁」といった言葉もあるが、「結婚してから