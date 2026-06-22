オリオールズに負け越し「このシリーズで1勝できたのは幸運だった」【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースは21日（日本時間22日）、本拠地のオリオールズ戦で大量12失点を喫して大敗した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は精彩を欠いた投手陣と機能しなかった打線に対し、「このシリーズで1勝できたのは幸運だった」と厳しい表情で振り返った。先発シーハンが立ち上がりから大誤算だっ