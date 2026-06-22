猫さんはテレビ台の上に並べられたフィギュアを落としてしまうのだとか。飼い主さんは、それに対抗するため、フィギュアをテープで固定して対抗したのだそう。可愛らしい攻防は15.5万回以上も再生され、「みんな落とされないから安心してるみたい」「ニャンとも知恵比べだにゃ」とのコメントが集まっています。 【動画：いつもフィギュアを落としていく猫→テープを貼って『対策』してみたら…可愛すぎる反応】