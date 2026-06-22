「彼の存在を忘れてはいけません」【もっと読む】森保J次のスウェーデン戦はこうなる！とは、フリージャーナリストの藤江直人氏だ。日本時間21日のチュニジア戦に4−0で圧勝した森保ジャパン。開始4分で今大会2点目となる先制ゴールを挙げたMF鎌田大地（29=クリスタルパレス）、日本人初のW杯1試合2ゴールをマークしたFW上田綺世（27=フェイエノールト）、今大会初ゴールを記録したMF伊東純也（33=ゲンク）らが大勝の立役者とし