◆米女子ゴルフツアーメイヤー・クラシック最終日（２１日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）首位と５打差の７位で出た山下美夢有（花王）が９バーディー、１ボギーの６４と伸ばし、通算１７アンダーで並んだロッティ・ウォード（英国）とのプレーオフを１ホール目で制し、今季初優勝。ツアー通算３勝目を手にした。今季１６試合目での日本勢初優勝となった。以下、優勝会見での一問一答。―