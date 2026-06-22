2008年2月17日、埼玉県熊谷市で泥酔状態の男性が起こした、「熊谷9人死傷事故」。加害者が運転する車は、時速100キロ以上のスピードで対向車線にはみ出し、2台の車に次々と衝突した。小沢樹里さん（45歳）は、この事故で夫の両親を奪われ、義弟と義妹も重傷を負った。「やっと温かい家庭を持てたと思った」――その矢先の悲劇で、夫婦の結婚式からわずか1年の出来事だった。「刑事裁判が終わっても、事件はまだ終わっていない」何