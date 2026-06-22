「ドジャース１−１２オリオールズ」（２１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は七回に代打を送られ、途中交代した。試合後は左膝をアイシングしながら今後の遠征に備えて荷造りした。初回の第１打席は四球を選んで先制のホームを踏んだ。二回の第２打席は中前打。五回の第３打席は一ゴロだった。１−１０の七回に代打・エドマンが送られると本拠地スタンドはどよめいた。途中交代は１１日・パイレーツ戦以来、今季