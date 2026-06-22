沖縄県出身のアーティスト・絢音が21日、東京・渋谷PLEASURE PLEASUREにて1stソロライブを開催。満員となる250名の来場者による“その場での投票企画”により、ソロデビュー曲が「カナリア」に決定した。【写真】ゆいがーる・MIZUNO、COCONAの親子ショット絢音は2020年より母娘ユニット・ゆいがーるのボーカルとして活動。今回のライブからソロアーティストとして本格始動した。ライブでは、ソロとしての決意を示す楽曲から