―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「闇太郎の焼きそば弁当」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.36「マスターの差し入れ焼きそば弁当」先日仕事場の近くで小さな個展をやったのだが、そこに吉祥寺の老舗居酒屋「闇太郎」のマスターが見に来て