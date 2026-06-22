飼い主さんに『動体視力があまり良くない』と言われてしまったシーズーさん。名誉挽回のチャンス…？お口に入る位置にオヤツを投げてみたら…まさかの光景が話題になっているのです。 まるでコントのような、華麗すぎるまさかの結末は記事執筆時点で43万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：犬のオヤツを投げた結果→『上手に食べれるかな』と思ったら…予想を超える