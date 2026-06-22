塀から外を見ている大型犬の姿が、「おっさんすぎる」と反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で29万1000回再生を突破し、「通行人びっくりしそうｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：塀から外を眺める大型犬→まるで『おっさん』のようで…見つけたら思わず二度見する光景】 中に人間入ってる…？ TikTokアカウント「simba_052」に投稿されたのは、塀から外を眺めている