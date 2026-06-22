ケンコー・トキナーは、コンパクトに折りたたみが可能な2軸ダハプリズム双眼鏡『SG-HII 8×21 / 10×24 / 12×24』を、6月26日より販売開始することを発表した。 （関連：【画像】コンパクトで子供でも使いやすい仕様） 本製品は2軸式構造により折りたたみが可能なコンパクト双眼鏡。持ち運びに便利な設計に加え、目幅調整範囲が広く、小さな子どもでも使いやすい仕様となっている。旅行やコンサート、観