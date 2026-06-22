日本がW杯通算8勝で韓国に追いつく(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジアと対戦して4−0と快勝。これで日本はW杯通算8勝となり、韓国に並んでいる。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見るこれを受け、韓国メディア『Xports News』は「韓国サッカーより44年遅れてのスタートも『すべて追いついた』…日本、