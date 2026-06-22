24年までTBS系でレギュラー放送されていた人気番組「東大王」に出演していた伊藤七海（27）が自身のXを通じ、結婚したことを発表した。今月は実業家の後藤弘や“ジャスコ”林輝幸など、元「東大王」の結婚報告が相次いでいる。「日本語の絶対王者」として国語系問題で圧倒的な強さを見せていた伊藤。この日「今日で27歳になりました！！そして！ご報告が遅くなりましたが、このたび結婚いたしました」と結婚を報告。「入籍から