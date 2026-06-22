人事院が初の意識調査人事院は、国家公務員を対象に転勤に関する意識調査を初めて実施し、結果を公表した。転居を伴う転勤に前向きな職員と、後ろ向きな職員の割合は伯仲していた。消極的な理由として金銭的な負担を挙げる回答が多く、人事院は経済的な支援を検討する考えだ。転勤に積極的な回答は「どこにでもぜひ行きたい」が５・１％、「条件が合えば行きたい」が４２・２％で計４７・３％だった。消極的な回答は「絶対に行