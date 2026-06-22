仲がいいはずなのに、なぜかあの人とはぶつかる。親しいからこそ、言いすぎてしまう。家族や恋人との関係で傷ついたり傷つけたりした経験は、誰にでもある。哲学者ショーペンハウアーは、この現象に明確な理由を示している。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生