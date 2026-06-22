元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、レギュラーコメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を欠席した。番組冒頭、羽鳥慎一アナウンサーが「玉川さん、きょうお休みです」と報告。続けて「2週間、冬休みを2分割するようになりまして、後半戦のお休みに入っております」と説明した。そして「ということで、きょうは松木さんにお越しいただきました」とサッカー解説者の松木安太郎氏を紹介し