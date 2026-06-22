転勤で勤務地が遠くなると、通勤手当が大きく増えることがあります。会社が交通費を支給してくれるなら安心と思いがちですが、友人から「非課税枠を超えると税金に影響する」と言われると不安になるでしょう。 結論からいうと、通勤手当には非課税限度額があり、その範囲を超えた部分は給与として課税されます。そのため、所得税や住民税に影響することがあります。ただし、電車やバスなどの合理的な通勤費であれば、月15万