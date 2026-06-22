トム・ホランド主演のマーベル映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、その先の続編はあるのだろうか。監督のデスティン・ダニエル・クレットンが、今後について意味深なコメントを残している。 米Deadlineのポッドキャスト「」に出演したクレットンは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の次回作、いわゆる『スパイダーマン5』について、すでに検討が始まっているの