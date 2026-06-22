80代の親が長年積み立ててきた投資信託が5000万円を超えていると、将来の相続税が気になるでしょう。結論からいうと、投資信託も相続財産に含まれ、相続税の対象になります。預貯金や不動産と同じように、亡くなった時点の財産として評価されます。 ただし、相続税が実際にかかるかどうかは、投資信託だけでなく、預金、不動産、保険金、借金、法定相続人の数などを合計して判断します。早めに財産全体を把握しておくことが