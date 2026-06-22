気象庁は熊本県にある阿蘇山で火山活動が活発になっているとして、噴火警戒レベルを「2」に引き上げたと発表しました。【映像】阿蘇山の位置および警戒範囲（気象庁HPより）気象庁によりますと、阿蘇山の「中岳第一火口」周辺で21日午前9時ごろから、火山活動による震動が平常時よりも大きい状態が1時間以上続いたということです。浅い場所で火山ガスなどの活動が活発になったとみられ、福岡管区気象台の職員が現地調査を行