フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブの夏ワンピ姿を披露した。「お知らせ7/23に行われるイベント『RADIO！READYGO！』のMCを務めます！」と報告。「公開収録になっていますのでぜひ、遊びにきてね〜場所は渋谷の東京カルチャーカルチャーです！！」と呼びかけた。この投稿にフォロワーらからは「清楚で上品まばゆいばかり」「美しい」「メチャ可愛い」「