“万能ミニバン”が先行予約スタートフォルクスワーゲン商用車部門（VWCV）は2026年6月9日（現地時間）、ドイツ・ハノーバーで、一部改良モデル新型「キャディ（Caddy）」の先行予約をドイツで開始したと発表しました。あわせて新型のインテリアが初公開されています。キャディは、職人や個人事業主、ファミリー、趣味を楽しむ人々まで幅広い層に支持されてきた、フォルクスワーゲンを代表するコンパクトMPV（日本でいうミニバ