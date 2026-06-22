21日に行われたロッテ−楽天（ZOZOマリン）の試合前に千葉県内に本拠地を置くプロスポーツチームの4選手がセレモニアルピッチを行った。▼ ジェフユナイテッド市原・千葉鈴木大輔「キャッチボールの練習どおりに投げようと思ったけれど、球場に入ってお客さんがいる中なので、もうちょっといけたなというのが正直なところです。でもキャッチャーの方がしっかり獲ってくれたので、ボールが変な所にいかなくて良かったと思います