21日に行われたロッテ−楽天（ZOZOマリン）の試合前に、フィギュアスケート中井亜美が始球式を行った。▼ 中井亜美「初めての始球式だったので、とても緊張しましたが、ちゃんとホームまで届けることができたので良かったと思います！いつもとは違い、屋外だったので雰囲気も全然違いました。ただ、今日はすごく晴れたのでいい気分で投げることができました！」