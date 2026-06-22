人気お笑いコンビ『見取り図』の盛山晋太郎さんが、北中米ワールドカップの現地観戦を報告した。現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で日本代表がチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。この試合後に、盛山さんは自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップ。現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！ 大勝を見届けましたので帰国します！」と綴る。 「このまま優勝まで見届け