米大リーグは２１日（日本時間２２日）、各地で行われた。ドジャースの大谷翔平は本拠地でのオリオールズ戦に１番指名打者で先発出場し、二回に中安打を放つなど２打数１安打１四球だった。チームは１−１２で敗れ、２連敗。大谷は二回、追い込まれながらも内角直球をとらえて中堅へはじき返した。２試合連続安打となったが、第２子の誕生後初の一発となった前日に続くアーチはならなかった。七回には代打トミー・エドマンを