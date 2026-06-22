オリオールズ戦の2回、中前打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは21日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、二回に中前打を放って2打数1安打だった。試合は1―12で大敗した。レッドソックスの吉田は1―3で負けたマリナーズ戦の八回に代打で出場し、左飛だった。守備には就かなかった。カブスの今永は先発予定だったブ