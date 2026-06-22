光文社は、2026年6月24日(水)に『トラウマのほぐし方』(あらいぴろよ著／藤本昌樹、菊地祐子監修)を刊行する。本書は、虐待によるトラウマで人間関係に苦しんだ著者が、現代のトラウマ治療によって回復していく過程を描く実録コミックエッセイとなっている。「なぜか人間関係がうまくいかない」「人を信じられない」「いつも自分を責めてしまう」──。こうした生きづらさを抱える人のなかには、その背景にトラウマの影響がある場