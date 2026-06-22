クリーク･アンド･リバー社が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は、新作コミック『伯爵様、どうか私を雇ってください！〜婚約者を奪った姉を祝福するなんて無理です〜』の先行配信を電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にてスタートした。■『伯爵様、どうか私を雇ってください！〜婚約者を奪った姉を祝福するなんて無理です〜』作画：冬野