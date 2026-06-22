白泉社が運営する総合エンタメアプリ・マンガParkにて『残業後にはごほうびを』(ののせりん)の連載が2026年6月20日(土)よりスタートした。毎週土曜更新予定。＜あらすじ＞日吉郁美は大手食品メーカー勤務。希望の製菓部門に配属され、営業事務3年目。仕事に精一杯で恋愛どころではない日々で残業になる事もしばしば。そんな郁美の同期で営業の石澤は営業成績トップでイケメン、社内はもちろん取引先からもモテモテの好男子。でも誰