１月に第２子を出産した元日本テレビの後藤晴菜アナウンサー（３６）が、夫婦ショットを公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「早めの夏休みをいただきデトックス完了またいつか、何かの記念に訪れたいです」とハワイを訪れたことを報告。長女の写真やサッカー元日本代表の三竿健斗（３０・鹿島）と顔を寄せ合うショットを披露している。この投稿には「癒しファミリー夫婦ショットも大好きです」「三竿