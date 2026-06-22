テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。この日は「冬休み」で欠席した元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏に代わってサッカー解説者の松木安太郎氏がスタジオ出演。「や