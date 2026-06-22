フジテレビの動画配信サービス・FODのオリジナルドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2第1回の完全版が、きょう22日正午からFODプレミアムで配信される。MAZZEL○MAZZELがDUOで新たなミッションへ同番組は、BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生した新世代ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)でさまざ