男性のスキンケアで最も重要なのは何か――。洗顔、保湿、日焼け止めの中で、医師が最も重要だと挙げるのは「日焼け止め」だった。ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第5回では、太田博之医師に、紫外線が肌に与える影響や、食生活・睡眠との関係、近年増えている男性美容医療について聞いた。○洗顔・保湿よりも重要? 医師が挙げた「日焼け止め」――洗顔・保湿・日焼け止めの中で、最も重要なのはどれですか?ど