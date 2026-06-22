若い頃はあんなに眠いのになぜ？お年寄りが朝早く目覚めてしまう驚きの理由 体内時計が前倒しになり眠りも早く、浅くなる 高齢者は早寝早起きになりがちです。若いころに比べ、睡眠が浅くなる傾向があるのです。これは、加齢とともに体内時計が変化していることが大きく影響しています。体温やホルモン分泌など、睡眠にかかわる生体機能のリズムが前倒し、つまり早いほうにずれてくるのです。 さらに、睡眠周期をコントロ