何もしないと筋肉は年率で約0.5%減っていく！ 「歳をとるとやせにくくなる、脂肪がつきやすく体重は減らしにくくなる」といわれています。その原因で多いのは、若いころよりも体を動かさなくなる(消費カロリーの減少)、昔よりも食事が贅沢になる(摂取カロリーの増加)などです。 なかには「運動量や食事の量は以前と変わっていない」という人がいるかもし