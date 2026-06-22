日本時間21日に行われたW杯通算1000試合目の記念の一戦は、日本（FIFAランキング16位）がチュニジア（同58位）を4−0で一蹴。決勝トーナメント進出へ大きく前進した。【もっと読む】中村敬斗〈前編〉中1でやってきた中村は「ミスター貪欲」だった日本はMF鎌田大地（29=クリスタルパレス）の2試合連続ゴールで先制。前半4分での得点が日本のW杯史上最速ゴールとなれば、FW上田綺世（27=フェイエノールト）の2得点は日本人初の1