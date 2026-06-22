ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月22日（月）〜6月28日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【乙女座（おとめ座）】今週は元気いっぱいで、普段ならイラッとしてしまうことも穏やかな気持ちで対応できるようです。明るい雰囲気でいると、恋愛