森保ジャパンが4-0で圧勝したチュニジア戦。1トップで先発した上田綺世（27=フェイエノールト）が2得点1アシストの大活躍を見せた。W杯で1試合2得点を挙げた日本人は、上田が初めてである。【もっと読む】上田綺世〈前編〉代表入りの裏に森保監督の長男が繋いだ縁1-0で迎えた前半31分、敵陣中央で縦パスを受けると、ペナルティーエリア右手前まで運んで、いきなりシュート。グラウンダーの一撃はコースを塞いだDFの股を抜き、