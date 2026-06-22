病み上がりの「神童」がスペインを救った。【もっと読む】上田綺世〈前編〉代表入りの裏に森保監督の長男が繋いだ縁「父が見たいと言っている」（法政大サッカー部元監督・長山一也）H組1次リーグ初戦で初出場の格下カボベルデにまさかのスコアレスドロー。＜惨事＞＜才能がない＞＜魂も力も欠如＞と地元メディアの強烈な批判に晒された。迎えた日本時間22日のサウジアラビア戦。チームを覆う沈鬱ムードを払拭したのが、名門