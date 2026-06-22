価値ある引き分けだ。【もっと読む】同じ“開催国”でも現地の反応は全然違う 米国・カナダと対照的にメキシコは全国民が沸き立っているFIFAランク20位のイランは日本時間22日、1次リーグG組第2戦で同9位のベルギーと対戦。デ・ブライネ、ルカクら世界的スターを擁する「赤い悪魔」の猛攻に対し、ゴール前に人数をかけて徹底抗戦した。シュートを23本も浴びながら最後の一線は割らせず、スコアレスドローに持ち込んだ。他国