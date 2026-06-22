東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.11高値185.14安値184.30 186.24ハイブレイク 185.69抵抗2 185.40抵抗1 184.85ピボット 184.56支持1 184.01支持2 183.72ローブレイク ポンド円 終値213.49高値213.56安値212.47 214.97ハイブレイク 214.26抵抗2 213.88抵抗1 213.17ピボット 212.79支持1 212.08支持2 211.70ロ&#1254