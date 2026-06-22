東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.83高値9.83安値9.76 9.92ハイブレイク 9.88抵抗2 9.85抵抗1 9.81ピボット 9.78支持1 9.74支持2 9.71ローブレイク シンガポールドル円 終値124.91高値125.18安値124.74 125.59ハイブレイク 125.38抵抗2 125.15抵抗1 124.94ピボット 124.71支持1 124.50支持2 124.27ローブレイ