東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7012高値0.7024安値0.6989 0.7063ハイブレイク 0.7043抵抗2 0.7028抵抗1 0.7008ピボット 0.6993支持1 0.6973支持2 0.6958ローブレイク キーウィドル 終値0.5738高値0.5774安値0.5723 0.5818ハイブレイク 0.5796抵抗2 0.5767抵抗1 0.5745ピボット 0.5716支持1 0.5694