通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.円＜↑＞ 3.豪ドル＜↓＞ 4.ユーロ＜↓＞ 5.スイスフラン＜↓＞ 6.ポンド＜↓＞ 7.NZドル＜↓＞ 8.カナダドル＜↓↓＞ 6月22日8時13分時点