イラン暫定国防相署名後も「裏切り者」を決して信用していない イラン暫定国防相は米国が覚書に違反した場合は厳しい対応を取ると警告。 イランは覚書署名後も「裏切り者」を決して信用していない、違反した場合は厳しい措置を取る。