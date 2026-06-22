チュニジア戦を終えナッシュビルの宿舎に戻った上田（手前）とGK早川＝21日（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会1次リーグF組第2戦でチュニジアに4―0で完勝した日本代表が21日、メキシコのモンテレイからチャーター機で練習拠点を置くテネシー州ナッシュビルに戻った。W杯で日本選手初の1試合複数得点となる2ゴールを決めた上田（フェイエノールト）はリラックスした