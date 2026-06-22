今回は、女友達がモラハラ夫に注意した結果についてのエピソードを紹介します。微妙な空気が流れる中…「私の夫はいわゆるモラハラ男で、家事も育児も私に丸投げです。夫に対しイライラが募っていたけど、何か言うと揉めて面倒なので、我慢していました。そんなある日、高校時代の女友達が家に来てくれたんです。その日はたまたま家に夫もいたのですが、夫があまりに家のことを何もせず、私に偉そうなことばかり言うので、あきれて