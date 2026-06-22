・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３６３．２７（－３６．４３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４９８５．８２（－４０．９８） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８４２１．１４（－４６．８４） ・ロシア・ＲＴＳ １０３８．５６（－７．９６） 出所：MINKABU PRESS